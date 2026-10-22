Klosterquell Hofer GmbH
حول
تأسست شركة كلوستركفيل هوفر فيرتريبس ش.ذ.م.م. كشركة عائلية خاصة ذاتية التمويل في أغسطس عام 2014. وهي شركة فرعية منبثقة بنسبة 100% عن مجموعة كلوستركفيل هوفر ش.ذ.م.م. ومقرها في النمسا.
تأسست شركة كلوستركفيل هوفر فيرتريبس ش.ذ.م.م. كشركة عائلية خاصة ذاتية التمويل في أغسطس عام 2014. وهي شركة فرعية منبثقة بنسبة 100% عن مجموعة كلوستركفيل هوفر ش.ذ.م.م. ومقرها في النمسا.
منذ ما يزيد عن 40 عامًا تنتج شركة كلوستركفيل ليمونادة الأطفال "افتح واشرب". واليوم أيضًا يظل مشروب "افتح واشرب" بزجاجته الفريدة من نوعها ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Klosterquell Hofer GmbH
Klostertal 4
2770 Gutenstein
النمسا
2770 Gutenstein
النمسا