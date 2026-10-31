Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
حول
يمثل مكتب المحاماة التابع للدكتور ف. شفانك الشركات والمؤسسات الدولية المعروفة على وجه الخصوص، والتي تمتلك فروعًا في النمسا ووسط وغرب أوروبا ودول ثالثة.
يمثل مكتب المحاماة التابع للدكتور ف. شفانك الشركات والمؤسسات الدولية المعروفة على وجه الخصوص، والتي تمتلك فروعًا في النمسا ووسط وغرب أوروبا ودول ثالثة.
ويقدّم الدكتور ف. شفانك لموكّليه المشورة في المقام الأول في مجال القانون الدولي، وكذلك في الشؤون المالية والإدارية.
وبفضل فريق المحامين الدوليين المدربين في النمسا ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
النمسا
1010 Wien
النمسا