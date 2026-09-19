Werner & Weber GmbH
حول
تعمل شركة Werner & Weber في الوقت الحالي منذ أكثر من 30 عامًا في مجال تطوير وإنتاج المنتجات المبتكرة لجمع النفايات وكذلك تصميم وبيع منشئات التخلص من النفايات. وينطوي برنامجنا على ضاغطات النفايات المتنقلة والثابتة لضغط النفايات في الحاويات، ومحطات نقل النفايات، وضواغط الهواء الحلزونية، وكذلك مجموعة واسعة من الحاويات من ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
النمسا
2474 Gattendorf
النمسا