PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Краткая информация
PÖTTINGER Entsorgungstechnik – традиционная австрийская семейная компания и ведущий поставщик оборудования для переработки и утилизации отходов. Как производитель пресс-контейнеров, винтовых компрессоров, систем идентификации и взвешивания и т.п., компания предлагает своим клиентам устойчивые и индивидуальные решения, ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрия
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрия