Werner & Weber GmbH
Краткая информация
Компания Werner & Weber уже более 30 лет занимается разработкой и производством инновационной продукции для сбора мусора, а также проектированием и продажей установок для утилизации отходов. Программа поставок включает мобильные и стационарные прессы для уплотнения отходов в контейнерах, мусороперегрузочные станции, ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Австрия
2474 Gattendorf
Австрия