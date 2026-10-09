PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH je austrijsko tradicijalno porodično preduzeće i vodeći isporučilac mašina za preradu reciklažnog otpada i sekundarnih sirovina. Kao proizvođač kontejnera sa sabijanje, pužnih transportera, „Ident“-sistema za vaganje itd. preduzeće svojim klijentima nudi održiva rešenja po meri kupca, ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austrija
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austrija