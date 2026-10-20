Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
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Advokatska firma Dr. F. Schwank prvenstveno zastupa poznate multinacionalne korporacije i institucije sa podružnicama u Austriji, centralnoj i istočnoj Evropi, kao i u trećim zemljama.
Advokatska firma Dr. F. Schwank prvenstveno zastupa poznate multinacionalne korporacije i institucije sa podružnicama u Austriji, centralnoj i istočnoj Evropi, kao i u trećim zemljama.
Dr. F. Schwank svojim klijentima nudi savjete prije svega u području međunarodnog prava, kao i u financijskim i administrativnim ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija