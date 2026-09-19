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Werner & Weber GmbH

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Firma Werner & Weber se već preko 30 godina bavi razvojem i proizvodnjom inovativnih proizvoda za prikupljanje otpada kao i projektovanje i prodajom postrojenja za upravljanje otpadom. Naš program obuhvata mobilne i stacionarne prese za kompaktiranje otpada u kontejnerima, stanicama za pretovar otpada, vijčani ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austrija
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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