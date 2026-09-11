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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

En bref
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik est une entreprise familiale autrichienne traditionnelle et un fournisseur de premier plan de machines pour l'industrie du recyclage et de l'élimination des déchets. En tant que fabricant de compacteurs, de compresseurs à vis, de systèmes d'identification et de pesée, etc., l'entreprise ...

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siège social

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Autriche
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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