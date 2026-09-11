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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

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PÖTTINGER Entsorgungstechnik is een echt Oostenrijks familiebedrijf én toonaangevend producent van machines voor de verwerking van (herbruikbare) afvalstoffen. Het bedrijf produceert perscontainers, persen en weegsystemen. Klanten krijgen daarmee duurzame en op maat gemaakte oplossingen die écht het verschil maken in ...

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Oostenrijk
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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