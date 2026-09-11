PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Over
PÖTTINGER Entsorgungstechnik is een echt Oostenrijks familiebedrijf én toonaangevend producent van machines voor de verwerking van (herbruikbare) afvalstoffen. Het bedrijf produceert perscontainers, persen en weegsystemen. Klanten krijgen daarmee duurzame en op maat gemaakte oplossingen die écht het verschil maken in ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Oostenrijk
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Oostenrijk