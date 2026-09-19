Werner & Weber GmbH
Over
De firma Werner & Weber houdt zich intussen al meer dan 30 jaar bezig met de productie van innovatieve producten ten behoeve van de afvalinzameling evenals de projectie en de verkoop van afvalverwerkingsinstallaties. Ons programma omvat mobiele en stationaire afvalpersen voor het samenpersen in containers, ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Oostenrijk
2474 Gattendorf
Oostenrijk