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Agro Power Düngemittel GmbH

Кратка информация за
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От години централна роля в семейното предприятие играят лозарството, земеделието и животновъдството. През 2013 г. ноу-хауто на предприятието се обедини и в Щирия беше създадена производствена база за органични торове.

Днешната основна компетентност на фирма Agro Power е производството на органични торове за ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha 15
8424 Gabersdorf
Австрия
+436645444990
office@agropower.co.at
http://www.agropower.co.at
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