Agro Power Düngemittel GmbH
Кратка информация за
От години централна роля в семейното предприятие играят лозарството, земеделието и животновъдството. През 2013 г. ноу-хауто на предприятието се обедини и в Щирия беше създадена производствена база за органични торове.
От години централна роля в семейното предприятие играят лозарството, земеделието и животновъдството. През 2013 г. ноу-хауто на предприятието се обедини и в Щирия беше създадена производствена база за органични торове.
Днешната основна компетентност на фирма Agro Power е производството на органични торове за ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha 15
8424 Gabersdorf
Австрия
8424 Gabersdorf
Австрия