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Alu TP GmbH

Кратка информация за
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Фирма ALU TP GmbH е специализирана в областта на конструктивните профили за машиностроенето.

Над 260 автоматизационни профили с най-различни напречни сечения и различни ширини на жлебовете покриват обширен спектър за приложения в областта на автоматизацията. Автоматизационните профили ALU TP са лесни за обработка, ...

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Alu TP GmbH
Max-Planck-Straße 3
9100 Völkermarkt
Австрия
+4342322244620
+4342322244650
m.mueller@alu-tp.com
http://www.alu-tp.com
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