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ATM Recyclingsystems GmbH

Кратка информация за
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ATM означава Arnold технология за рециклиране на метали, базираща се на над 80-годишен опит и е водещо предприятие на групата ASCO Group International. Предприятието разработва, проектира, изработва и обслужва системи за рециклиране на метали за първичната обработка на вторични суровини в целия свят.

Предприятието ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Австрия
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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