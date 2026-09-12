ATM Recyclingsystems GmbH
Кратка информация за
ATM означава Arnold технология за рециклиране на метали, базираща се на над 80-годишен опит и е водещо предприятие на групата ASCO Group International. Предприятието разработва, проектира, изработва и обслужва системи за рециклиране на метали за първичната обработка на вторични суровини в целия свят.
ATM означава Arnold технология за рециклиране на метали, базираща се на над 80-годишен опит и е водещо предприятие на групата ASCO Group International. Предприятието разработва, проектира, изработва и обслужва системи за рециклиране на метали за първичната обработка на вторични суровини в целия свят.
Предприятието ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Австрия
8753 Fohnsdorf
Австрия