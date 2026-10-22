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Condor High Tech Parts GmbH

Кратка информация за
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Фирма CONDOR е специализирана в доставката на детайли, изработени по чертеж на клиента, в цяла Европа. Нашите услуги се простират от конструкцията и разработката през изработката и контрола на качеството до логистиката.

От средата на 1990-те години фирма Condor работи и в Източна Европа, обслужва своите партньори на ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Австрия
+43133378210
+431333782150
office@condor.at
http://www.condor.at
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