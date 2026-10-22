Condor High Tech Parts GmbH
Кратка информация за
Фирма CONDOR е специализирана в доставката на детайли, изработени по чертеж на клиента, в цяла Европа. Нашите услуги се простират от конструкцията и разработката през изработката и контрола на качеството до логистиката.
Фирма CONDOR е специализирана в доставката на детайли, изработени по чертеж на клиента, в цяла Европа. Нашите услуги се простират от конструкцията и разработката през изработката и контрола на качеството до логистиката.
От средата на 1990-те години фирма Condor работи и в Източна Европа, обслужва своите партньори на ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Австрия
1110 Wien
Австрия