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EWC EDELWEISS CONSULTING GmbH
Кратка информация за
Бранш
Консултинг
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
EWC EDELWEISS CONSULTING GmbH
Stubenring 14/4a
1010 Wien
Австрия
+431512077622
+4315120776
office@edelweiss-consulting.at
https://www.edelweiss-consulting.at/
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Транспортна инфраструктура / Гражданско строителство
Строителство / Строителни материали
Технологии за градската среда
Енергийна ефективност / Зeлено строителство
Креативна промишленост
Архитектура
Мебели / Интериор
Издателска дейност / Медии / Реклама
Музика / Филми / Развлечение
Мода
Изкуство / Култура
Дизайн
Енергия / Устойчивост / Природни ресурси
Възобновяема енергия
Технологии за околната среда
Селско стопанство
Горско стопанство / Дървена промишленост
Енергетика
Минна индустрия
Енергийна ефективност / Зeлено строителство
Храни / Търговия на дребно / Потребителски стоки
Сребърна генерация
Вино / Бира / Алкохолни напитки
Био / Органична храни
Храни / Безалкохолни напитки
Спорт / Свободно време
Промишленост / Машиностроене / Материали
Електротехника / Електроника / Мехатроника
Изграждане на съоръжения / Смарт Фабрика
Химия / Пластмаси
Хартия / Опаковки
Нови материали / Свързващи компоненти
Метали / Преработване
Мобилност
Автомобилен сектор
Морска промишленост
Железопътен транспорт
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Логистика
Износ на услуги
Банки/Застрахователни дружества
Инженеринг
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Нови материали / Свързващи компоненти
Здравеопазване
Сребърна генерация
Бионауки/Фармацевтика
Здравна система и институции
Медицинска техника/Оборудване за лаборатории