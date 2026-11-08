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EMPL Fahrzeugwerk GmbH

Кратка информация за
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Фирма EMPL е водещ европейски производител на изработени според индивидуалните изисквания на клиентите специални надстройки за шасита на товарни автомобили.
Съгласуваните със специфичните изисквания на клиентите продукти са известни в целия свят и са се доказали по най-добрия начин.

Като опитен партньор за ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

EMPL Fahrzeugwerk GmbH
Gewerbestraße 12
6272 Kaltenbach im Zillertal
Австрия
+4352835010
+435283501909
info@empl.at
http://www.empl.at
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