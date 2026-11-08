EMPL Fahrzeugwerk GmbH
Кратка информация за
Фирма EMPL е водещ европейски производител на изработени според индивидуалните изисквания на клиентите специални надстройки за шасита на товарни автомобили.
Фирма EMPL е водещ европейски производител на изработени според индивидуалните изисквания на клиентите специални надстройки за шасита на товарни автомобили.
Съгласуваните със специфичните изисквания на клиентите продукти са известни в целия свят и са се доказали по най-добрия начин.
Като опитен партньор за ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
EMPL Fahrzeugwerk GmbH
Gewerbestraße 12
6272 Kaltenbach im Zillertal
Австрия
6272 Kaltenbach im Zillertal
Австрия