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Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

Кратка информация за
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От 1946 г. насам фирма RÜBIG се превърна от малък ковашко-пресов цех в успешен международен център за компетентност в областта на металите.

Подразделението за техника за закаляване на метали на фирма RÜBIG е експерт в областта на термичната обработка на стоманените и алуминиевите материали и предлага индивидуални ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Австрия
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
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