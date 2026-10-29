Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Кратка информация за
От 1946 г. насам фирма RÜBIG се превърна от малък ковашко-пресов цех в успешен международен център за компетентност в областта на металите.
От 1946 г. насам фирма RÜBIG се превърна от малък ковашко-пресов цех в успешен международен център за компетентност в областта на металите.
Подразделението за техника за закаляване на метали на фирма RÜBIG е експерт в областта на термичната обработка на стоманените и алуминиевите материали и предлага индивидуални ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Австрия
4600 Wels
Австрия