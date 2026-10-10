Frauscher Sensortechnik GmbH
Кратка информация за
Фирма Frauscher Sensortechnik GmbH предлага на клиентите си в железопътния сектор обширно портфолио от многократно доказали се в глобален мащаб железопътни компоненти, високо достъпни електронни елементи, иновативни софтуерни решения и съобразено с индивидуалните изисквания на клиентите обслужване през целия жизнения ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Австрия
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Австрия