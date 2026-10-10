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Frauscher Sensortechnik GmbH

Кратка информация за
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Фирма Frauscher Sensortechnik GmbH предлага на клиентите си в железопътния сектор обширно портфолио от многократно доказали се в глобален мащаб железопътни компоненти, високо достъпни електронни елементи, иновативни софтуерни решения и съобразено с индивидуалните изисквания на клиентите обслужване през целия жизнения ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Австрия
+43771129200
+437711292025
office@frauscher.com
http://www.frauscher.com
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