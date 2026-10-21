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Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

Кратка информация за
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Фирма GG Group е лидер в областта на преноса на енергия и данни. Със страст.

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
Австрия
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
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