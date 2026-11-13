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H+H SYSTEM GmbH

Кратка информация за
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Фирма H+H SYSTEM подрежда прегледно и компактно в отделни подразделения всякакви медикаменти, лабораторни принадлежности и малки части. Подвижните подразделения могат да се преместват лесно и бързо и за разлика от неподвижните системи за поставяне на продуктите се нагаждат веднага към необходимото място.

Фирма H+H ...

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Австрия
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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