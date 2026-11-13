H+H SYSTEM GmbH
Кратка информация за
Фирма H+H SYSTEM подрежда прегледно и компактно в отделни подразделения всякакви медикаменти, лабораторни принадлежности и малки части. Подвижните подразделения могат да се преместват лесно и бързо и за разлика от неподвижните системи за поставяне на продуктите се нагаждат веднага към необходимото място.
Фирма H+H SYSTEM подрежда прегледно и компактно в отделни подразделения всякакви медикаменти, лабораторни принадлежности и малки части. Подвижните подразделения могат да се преместват лесно и бързо и за разлика от неподвижните системи за поставяне на продуктите се нагаждат веднага към необходимото място.
Фирма H+H ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Австрия
5350 Strobl
Австрия