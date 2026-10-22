Head Sport GmbH
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Седалище
6921 Kennelbach
Австрия
Фирмен профил
От 1950 г. HEAD е символ на иновативен дизайн, техническо съвършенство и страст към спорта. HEAD предлага международно портфолио от марки:
• HEAD (продукти за зимни спортове, ракети и плуване)
• PENN (топки за тенис и ракетбол)
• TYROLIA (ски скоби)
• MARES/SSI/rEvo (оборудване и обучение за гмуркане)
• LiveAboard (гмуркане)
• ZOGGS (оборудване за плуване)
• INDIGO (оборудване за ски и сноуборд)
• AQUALUNG (продукти за гмуркане и шнорхелинг)
Бизнес възможности
HEAD СКИ / ОБУВКИ / ВЪРЗВАНИЯ – ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЗА НАЕМ И ПРОДАЖБА
Професионалната дистрибуторска мрежа на HEAD осигурява надеждно и безпроблемно снабдяване с продукти на HEAD и предлага на търговците и организациите за наем максимално ниво на обслужване и поддръжка.
HEAD е синоним на добре обмислени решения в областта на наемането на ски и висококачествени продукти за продажба. Много от най-големите компании за наем на ски в света разчитат на HEAD и се възползват от опита и експертизата, които HEAD е натрупала през годините на сътрудничество с международни партньори в областта на наемането.