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Head Sport GmbH

Кратка информация за
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HEAD е световен лидер в производството на първокласно и висококачествено спортно оборудване и облекло за спортисти от всички нива. Компанията има 5 бизнес направления.

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Австрия
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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За компанията

Фирмен профил

От 1950 г. HEAD е символ на иновативен дизайн, техническо съвършенство и страст към спорта. HEAD предлага международно портфолио от марки:
• HEAD (продукти за зимни спортове, ракети и плуване)
• PENN (топки за тенис и ракетбол)
• TYROLIA (ски скоби)
• MARES/SSI/rEvo (оборудване и обучение за гмуркане)
• LiveAboard (гмуркане)
• ZOGGS (оборудване за плуване)
• INDIGO (оборудване за ски и сноуборд)
• AQUALUNG (продукти за гмуркане и шнорхелинг)

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© Head Sport GmbH
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© Head Sport GmbH
Бизнес възможности

Бизнес възможности

HEAD СКИ / ОБУВКИ / ВЪРЗВАНИЯ – ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЗА НАЕМ И ПРОДАЖБА

Професионалната дистрибуторска мрежа на HEAD осигурява надеждно и безпроблемно снабдяване с продукти на HEAD и предлага на търговците и организациите за наем максимално ниво на обслужване и поддръжка.

HEAD е синоним на добре обмислени решения в областта на наемането на ски и висококачествени продукти за продажба. Много от най-големите компании за наем на ски в света разчитат на HEAD и се възползват от опита и експертизата, които HEAD е натрупала през годините на сътрудничество с международни партньори в областта на наемането.

символично изображение
© Head Sport GmbH