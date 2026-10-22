© Head Sport GmbH

HEAD СКИ / ОБУВКИ / ВЪРЗВАНИЯ – ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЗА НАЕМ И ПРОДАЖБА

Професионалната дистрибуторска мрежа на HEAD осигурява надеждно и безпроблемно снабдяване с продукти на HEAD и предлага на търговците и организациите за наем максимално ниво на обслужване и поддръжка.

HEAD е синоним на добре обмислени решения в областта на наемането на ски и висококачествени продукти за продажба. Много от най-големите компании за наем на ски в света разчитат на HEAD и се възползват от опита и експертизата, които HEAD е натрупала през годините на сътрудничество с международни партньори в областта на наемането.