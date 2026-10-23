български
Seitennavigation
Inhalt

IMR metal powder technologies GmbH

Кратка информация за
лого

Фирма IMR metal powder technologies GmbH е семейно предприятие – собственикът е семейство Римлер – с оборот от 200 милиона евро и 100 служители (2017 г.).

Предприятието е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2008 и упражнява своята търговска дейност в над 50 страни по целия свят.

Фирма IMR metal powder technologies ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

IMR metal powder technologies GmbH
Jessenigstrasse 4
9220 Velden am Wörther See
Австрия
+4342744100
+434274410030
office@imr-group.com
http://www.imr-group.com
vCard