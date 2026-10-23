IMR metal powder technologies GmbH
Кратка информация за
Фирма IMR metal powder technologies GmbH е семейно предприятие – собственикът е семейство Римлер – с оборот от 200 милиона евро и 100 служители (2017 г.).
Фирма IMR metal powder technologies GmbH е семейно предприятие – собственикът е семейство Римлер – с оборот от 200 милиона евро и 100 служители (2017 г.).
Предприятието е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2008 и упражнява своята търговска дейност в над 50 страни по целия свят.
Фирма IMR metal powder technologies ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
IMR metal powder technologies GmbH
Jessenigstrasse 4
9220 Velden am Wörther See
Австрия
9220 Velden am Wörther See
Австрия