J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
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Филиал в тази страна
JAF Bulgaria EOOD
ul. Sofia 11
2139 Musachevo
България
2139 Musachevo
България
Седалище
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Австрия
2000 Stockerau
Австрия
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Aupoint 13 Aupoint 13
5101 Salzburg-Bergheim
Австрия
5101 Salzburg-Bergheim
Австрия
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Muldenweg 12
9500 Villach
Австрия
9500 Villach
Австрия
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Австрия
2000 Stockerau
Австрия