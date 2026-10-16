J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.
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3 Филиал в тази страна
Cappelen Bulgaria EOOD
Blvd. Prof. Tzvetan Lazarov 2
1574 Sofia
България
1574 Sofia
България
Cappelen BG EOOD
Blvd. Prof. Tzvetan Lazarov 2
1574 Sofia
България
1574 Sofia
България
PapLog EOOD J.W. Cappelen Group
Blvd. Prof. Zvetan Lasarov 2
1574 Sofia
България
1574 Sofia
България
Седалище
J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.
Am Weinberg 1
5400 Hallein
Австрия
5400 Hallein
Австрия
J. W. Cappelen Gesellschaft m.b.H.
Marokkanergasse 22/10
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия