Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

ADVANTAGE AUSTRIA – ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ ВИ В ЦЯЛ СВЯТ

ADVANTAGE AUSTRIA с мрежа от около 100 представителства в над 70 страни по цял свят предлага на австрийските предприятия и техните международни бизнес партньори всеобхватна палитра от услуги. Общо около 800 сътрудници ще Ви съдействат да намерите подходящите доставчици и бизнес партньори от Австрия. Ние организираме ежегодно около 800 събития за създаване на бизнес контакти. Другите услуги, които предлага ADVANTAGE AUSTRIA, включват както създаване на контакти с австрийски компании при търсенето на вносители, дистрибутори и търговски представители, така и подробна информация за Австрия като икономическа дестинация и навлизането на австрийския пазар.



ADVANTAGE AUSTRIA създава възможности за международен бизнес, като популяризира продуктите и услугите на австрийски компании по целия свят, помага на компании и организации извън Австрия да изградят силни връзки с австрийски компании и насърчава обмена на най-добрите умове и иновации от Австрия и целия свят.



ЗА ТОЗИ УЕБСАЙТ

www.advantageaustria.org е официалната платформа на австрийската икономика в цял свят. Тук се представят австрийски компании, чиято цел е създаването или разширяването на международни бизнес контакти. Моля свържете се с нашия екип на съответното място или открийте на нашия портал подходящото за Вас предложение от различните браншове.