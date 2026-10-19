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Kraus & Naimer Produktion GmbH

Кратка информация за
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Фирма Kraus & Naimer е дългогодишна движеща сила в областта на електротехниката и комутационната техника. Високата степен на вертикална интеграция, леката конструкция на продуктите, дългогодишното ноу-хау, сертификациите в целия свят и гъвкавите решения благодарение на единствената по рода си модулна система ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Австрия
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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