Kraus & Naimer Produktion GmbH
Кратка информация за
Фирма Kraus & Naimer е дългогодишна движеща сила в областта на електротехниката и комутационната техника. Високата степен на вертикална интеграция, леката конструкция на продуктите, дългогодишното ноу-хау, сертификациите в целия свят и гъвкавите решения благодарение на единствената по рода си модулна система ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Австрия
1180 Wien
Австрия