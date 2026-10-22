MCI Internationale Hochschule GmbH
Как да влезете в контакт
Седалище
6020 Innsbruck
Австрия
Фирмен профил
BEYOND A UNIVERSITY.
Като Висше училище по предприемачество Unternehmerische Hochschule® Центърът по мениджмънт в Инсбрук MCI съчетава науката, икономиката и консултирането в една единствена по рода си концепция.
MENTORING THE MOTIVATED.
Обширното портфолио от програми включва международни бакалавърски и магистърски програми в областта на икономиката и обществените науки, както и на технологиите и науките за живота.
То се допълва от първокласно обучение за ръководни кадри за работещите и ръководния персонал.
WHY NOT STUDY AT THE TOP?
Интернационалността, качеството и отличните постижения са крайъгълните камъни на едно първокласно обучение и предоставят възможност на възпитаниците на Центъра по мениджмънт в Инсбрук MCI да получат най-добрите перспективи за кариера в световен мащаб.
Бизнес възможности
Международно образование и обучение
Със своите 300 партньорски университета в целия свят, множеството си програми за придобиване на двойна академична степен, реномираните акредитации и силната си мрежа Центърът по мениджмънт в Инсбрук | Висшето училище по предприемачество MCI | Unternehmerische Hochschule® e идеалното място за международно обучение.
Центърът по мениджмънт в Инсбрук MCI предлага бакалавърски и магистърски програми, следдипломни обучения за повишаване на академичната квалификация, програми за придобиване на докторска степен, сертификационни курсове, както и практически насочени семинари по мениджмънт.