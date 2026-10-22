© MCI Internationale Hochschule GmbH

BEYOND A UNIVERSITY.

Като Висше училище по предприемачество Unternehmerische Hochschule® Центърът по мениджмънт в Инсбрук MCI съчетава науката, икономиката и консултирането в една единствена по рода си концепция.

MENTORING THE MOTIVATED.

Обширното портфолио от програми включва международни бакалавърски и магистърски програми в областта на икономиката и обществените науки, както и на технологиите и науките за живота.

То се допълва от първокласно обучение за ръководни кадри за работещите и ръководния персонал.

WHY NOT STUDY AT THE TOP?

Интернационалността, качеството и отличните постижения са крайъгълните камъни на едно първокласно обучение и предоставят възможност на възпитаниците на Центъра по мениджмънт в Инсбрук MCI да получат най-добрите перспективи за кариера в световен мащаб.

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