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Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center

Кратка информация за
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Ресурсен иновационен център Леобен (RIC Leoben)
Ресурсният иновационен център Леобен в Минния университет в Леобен обхваща международните участия на университета в областта на устойчивата научноизследователска дейност, образованието и индустриализацията. Визията на Ресурсния иновационен център Леобен е способстването ...

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Австрия
+4338424027601
ric-leoben@unileoben.ac.at
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