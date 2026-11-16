Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Кратка информация за
Ресурсен иновационен център Леобен (RIC Leoben)
Ресурсен иновационен център Леобен (RIC Leoben)
Ресурсният иновационен център Леобен в Минния университет в Леобен обхваща международните участия на университета в областта на устойчивата научноизследователска дейност, образованието и индустриализацията. Визията на Ресурсния иновационен център Леобен е способстването ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Австрия
8700 Leoben
Австрия