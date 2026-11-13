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Hexagon | NEXTSENSE

Кратка информация за
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Като световен технологичен лидер фирма NEXTSENSE разработи патентования принцип CALIPRI. Безконтактното измерване на профили и инспекцията на повърхности с автоматизирана корекция на наклона и завъртането изключва напълно въздействията от страна на потребителите.

Мобилните и стационарните измервателни и изпитвателни ...

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Австрия
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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