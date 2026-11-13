Hexagon | NEXTSENSE
Кратка информация за
Като световен технологичен лидер фирма NEXTSENSE разработи патентования принцип CALIPRI. Безконтактното измерване на профили и инспекцията на повърхности с автоматизирана корекция на наклона и завъртането изключва напълно въздействията от страна на потребителите.
Като световен технологичен лидер фирма NEXTSENSE разработи патентования принцип CALIPRI. Безконтактното измерване на профили и инспекцията на повърхности с автоматизирана корекция на наклона и завъртането изключва напълно въздействията от страна на потребителите.
Мобилните и стационарните измервателни и изпитвателни ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Австрия
8053 Graz
Австрия