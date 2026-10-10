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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Кратка информация за
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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) е официалната агенция за експортно кредитиране (ECA) на Австрия и съдейства на австрийските износители и техните чуждестранни клиенти.

OeKB предлага дългосрочни финансирания с много атрактивни лихви за закупуването на австрийски инвестиционни стоки. По този ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Австрия
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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