Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Кратка информация за
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) е официалната агенция за експортно кредитиране (ECA) на Австрия и съдейства на австрийските износители и техните чуждестранни клиенти.
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) е официалната агенция за експортно кредитиране (ECA) на Австрия и съдейства на австрийските износители и техните чуждестранни клиенти.
OeKB предлага дългосрочни финансирания с много атрактивни лихви за закупуването на австрийски инвестиционни стоки. По този ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Австрия
1010 Wien
Австрия