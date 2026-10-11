PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Кратка информация за
PÖTTINGER Entsorgungstechnik е традиционно австрийско семейно предприятие и водещ доставчик на машини в областта на рециклирането и управлението на отпадъците. Като производител на прес-контейнери, винтови компресори, системи за идентификация и претегляне и т.н. предприятието предлага на своите клиенти устойчиви и ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрия
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрия