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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Кратка информация за
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik е традиционно австрийско семейно предприятие и водещ доставчик на машини в областта на рециклирането и управлението на отпадъците. Като производител на прес-контейнери, винтови компресори, системи за идентификация и претегляне и т.н. предприятието предлага на своите клиенти устойчиви и ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрия
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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