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SANLAS Holding GmbH

Кратка информация за
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Фирма Sanlas Holding GmbH се нарежда сред най-значимите доставчици на медицински и здравни услуги в Австрия и управлява 12 медицински заведения и 2 хотела.

Фирма Sanlas Holding GmbH предлага на международните си пациенти цялостно обслужване преди, по време на и след техния престой (заявление за издаване на виза, ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Австрия
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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