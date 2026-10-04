SANLAS Holding GmbH
Кратка информация за
Фирма Sanlas Holding GmbH се нарежда сред най-значимите доставчици на медицински и здравни услуги в Австрия и управлява 12 медицински заведения и 2 хотела.
Фирма Sanlas Holding GmbH се нарежда сред най-значимите доставчици на медицински и здравни услуги в Австрия и управлява 12 медицински заведения и 2 хотела.
Фирма Sanlas Holding GmbH предлага на международните си пациенти цялостно обслужване преди, по време на и след техния престой (заявление за издаване на виза, ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия