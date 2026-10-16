Schiebel Aircraft GmbH
Кратка информация за
От средата на 80-те години на миналия век основаната през 1951 г. фирма Schiebel се концентрира върху разработката и производството на високотехнологични минотърсачи, които превърнаха компанията – не на последно място благодарение на голяма поръчка от Сухопътните войски на САЩ – в лидер на световния пазар.
От средата на 80-те години на миналия век основаната през 1951 г. фирма Schiebel се концентрира върху разработката и производството на високотехнологични минотърсачи, които превърнаха компанията – не на последно място благодарение на голяма поръчка от Сухопътните войски на САЩ – в лидер на световния пазар.
В средата ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Schiebel Aircraft GmbH
Margaretenstraße 112
1050 Wien
Австрия
1050 Wien
Австрия