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"Snowsports GmbH"

Кратка информация за
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Академията за снежни спортове Snowsports GmbH – Snowsports Academy е специализирана в обучението и повишаването на квалификацията на ски и сноуборд инструкторите, разработването на проекти в сферата на снежните спортове и консултирането в областта на зимния спортен туризъм.

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Австрия
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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За компанията

Фирмен профил

Академията за снежни спортове Snowsports GmbH – Snowsports Academy е иновативно австрийско предприятие, специализирано в обучението и повишаването на квалификацията на ски и сноуборд инструкторите, разработването на международни проекти в сферата на снежните спортове, както и професионалното консултиране в областта на зимния спортен туризъм.
Основните направления:
• Австрийски обучения на немски и английски език за ски и сноуборд инструктори
• Консултиране и разработване на проекти за насърчаването на снежните спортове
• Алтернативни концепции за развитието на снежните спортове в градските райони
• Обучения в Австрия или на международната локация на проектния партньор

За нас като компетентен партньор с 50-годишен опит в бизнеса със зимните спортове качеството и страстта стоят на преден план в съвместната работа с проектните ни партньори.

Лица
Мартин Долезал – главен изпълнителен директор, Йохан Райзенбергер – главен оперативен директор © Snowsports Academy
Символно изображение
© Snowsports Academy
Бизнес възможности

Бизнес възможности

Проекти в областта на зимния спортен туризъм

Клиентите и партньорите печелят от богатия международен опит на управленския екип и на служителите на Академията за снежни спортове Snowsports Academy при изграждането и развитието на различните направления на бизнеса със зимните спортове.
B2B (Бизнес към бизнес):
• Курсове за обучение на ски инструктори в Австрия или на международната локация на проектния партньор
• Курсове за обучение на сноуборд инструктори в Австрия или на международната локация на проектния партньор
• Концепции за оперативно управление и маркетингови концепции
• Развитие на зимния спортен туризъм

B2C (Бизнес към потребител):
Участници в курсове за обучение и тренинги за ски и сноуборд инструктори

Лица
© Snowsports Academy