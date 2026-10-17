Академията за снежни спортове Snowsports GmbH – Snowsports Academy е иновативно австрийско предприятие, специализирано в обучението и повишаването на квалификацията на ски и сноуборд инструкторите, разработването на международни проекти в сферата на снежните спортове, както и професионалното консултиране в областта на зимния спортен туризъм.

Основните направления:

• Австрийски обучения на немски и английски език за ски и сноуборд инструктори

• Консултиране и разработване на проекти за насърчаването на снежните спортове

• Алтернативни концепции за развитието на снежните спортове в градските райони

• Обучения в Австрия или на международната локация на проектния партньор

За нас като компетентен партньор с 50-годишен опит в бизнеса със зимните спортове качеството и страстта стоят на преден план в съвместната работа с проектните ни партньори.

Мартин Долезал – главен изпълнителен директор, Йохан Райзенбергер – главен оперативен директор © Snowsports Academy