"Snowsports GmbH"
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Седалище
1210 Wien
Австрия
Фирмен профил
Академията за снежни спортове Snowsports GmbH – Snowsports Academy е иновативно австрийско предприятие, специализирано в обучението и повишаването на квалификацията на ски и сноуборд инструкторите, разработването на международни проекти в сферата на снежните спортове, както и професионалното консултиране в областта на зимния спортен туризъм.
Основните направления:
• Австрийски обучения на немски и английски език за ски и сноуборд инструктори
• Консултиране и разработване на проекти за насърчаването на снежните спортове
• Алтернативни концепции за развитието на снежните спортове в градските райони
• Обучения в Австрия или на международната локация на проектния партньор
За нас като компетентен партньор с 50-годишен опит в бизнеса със зимните спортове качеството и страстта стоят на преден план в съвместната работа с проектните ни партньори.
Бизнес възможности
Проекти в областта на зимния спортен туризъм
Клиентите и партньорите печелят от богатия международен опит на управленския екип и на служителите на Академията за снежни спортове Snowsports Academy при изграждането и развитието на различните направления на бизнеса със зимните спортове.
B2B (Бизнес към бизнес):
• Курсове за обучение на ски инструктори в Австрия или на международната локация на проектния партньор
• Курсове за обучение на сноуборд инструктори в Австрия или на международната локация на проектния партньор
• Концепции за оперативно управление и маркетингови концепции
• Развитие на зимния спортен туризъм
B2C (Бизнес към потребител):
Участници в курсове за обучение и тренинги за ски и сноуборд инструктори