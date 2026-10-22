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Tiroler Rohre GmbH

Кратка информация за
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Фирма Tiroler Rohre GmbH (TRM) разработва, произвежда и предлага на пазара висококачествени тръбни и пилотни системи от ковък чугун за хидротранспорта и специалното подземно строителство.

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Австрия
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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За компанията

Фирмен профил

Фирма Tiroler Rohre GmbH (TRM) разработва, произвежда и предлага на пазара висококачествени тръбни и пилотни системи от ковък чугун за хидротранспорта и специалното подземно строителство.

Продуктите са високоефективни, издръжливи и здрави. Те се отличават по-специално със своите екологични и икономически предимства. Благодарение на свойствата на ковкия чугун и експертизата в областите на приложение на продуктите фирма Tiroler Rohre GmbH е в състояние да се справи дори и с най-екстремните предизвикателства.

Областите на приложение на тръбните системи от ковък чугун са разнообразни:
• Снабдяване с питейна вода
• Отвеждане на отпадъчните води
• Турбинни тръбопроводи
• Системи за изкуствено заснежаване
• Тръбопроводи за пожарогасителни системи
• Безизкопни методи за монтаж

Бизнес възможности

Бизнес възможности

Висококачествени водопроводни и тръбни системи от ковък чугун

Tiroler Rohre GmbH е фирма с дългогодишни традиции от сърцето на Алпите, търсеща нови бизнес контакти и планираща разширяване на дейността си в следните области:

• Снабдяване с питейна вода и отвеждане на отпадъчните води
• Безизкопни методи за монтаж
• Техническо заснежаване
• Малки водноелектрически централи
• Пожарогасителни системи
• Минно дело

Цели:
- Цялостно привличане на нови клиенти

Моля, за повече информация се обръщайте към:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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