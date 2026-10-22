Фирма Tiroler Rohre GmbH (TRM) разработва, произвежда и предлага на пазара висококачествени тръбни и пилотни системи от ковък чугун за хидротранспорта и специалното подземно строителство.

Продуктите са високоефективни, издръжливи и здрави. Те се отличават по-специално със своите екологични и икономически предимства. Благодарение на свойствата на ковкия чугун и експертизата в областите на приложение на продуктите фирма Tiroler Rohre GmbH е в състояние да се справи дори и с най-екстремните предизвикателства.

Областите на приложение на тръбните системи от ковък чугун са разнообразни:

• Снабдяване с питейна вода

• Отвеждане на отпадъчните води

• Турбинни тръбопроводи

• Системи за изкуствено заснежаване

• Тръбопроводи за пожарогасителни системи

• Безизкопни методи за монтаж