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Werner & Weber GmbH

Кратка информация за
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Фирма Werner & Weber от вече над 30 години се занимава с разработката и производството на иновативни продукти за събиране на отпадъци, както и с проектирането и продажбата на съоръжения за извозване на отпадъци. Нашата програма обхваща мобилни и стационарни преси за отпадъци за уплътнението в контейнери, претоварни ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Австрия
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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