Werner & Weber GmbH
Кратка информация за
Фирма Werner & Weber от вече над 30 години се занимава с разработката и производството на иновативни продукти за събиране на отпадъци, както и с проектирането и продажбата на съоръжения за извозване на отпадъци. Нашата програма обхваща мобилни и стационарни преси за отпадъци за уплътнението в контейнери, претоварни ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Австрия
2474 Gattendorf
Австрия