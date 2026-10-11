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ROX Company GmbH

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How to get in touch

Headquarters

ROX Company GmbH
Eduard-Bodem-Gasse 1
6020 Innsbruck
Austria
+43512393737
+4351239373720
office@roxenergy.com
https://roxenergy.com/
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