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SANLAS Holding GmbH

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A Sanlas Holding GmbH é uma das prestadoras de serviços médicos mais importantes da Áustria, operando 12 estabelecimentos médicos e dois hotéis.

A Sanlas Holding GmbH oferece a pacientes internacionais um atendimento completo antes, durante e após a sua estada (requerimento de visto, traduções etc.).

A gama de ...

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SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Áustria
+43313322749110
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office@sanlas.at
http://sanlas.at
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