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Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)

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Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)
Stubenring 1
1010 Wien
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+43171100606674
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Georg.Sedlbauer@bmk.gv.at
http://www.bmnt.gv.at
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