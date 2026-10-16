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Weingut Holzapfel

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Weingut Holzapfel
Prandtauerplatz 36
3610 Weißenkirchen
Österreich
+43271523100
+43271523109
weingut@holzapfel.at
https://www.holzapfel.at
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