keyper GmbH
Kurze Info über uns
keyper ermöglicht für Vereine, Veranstalter, Sponsoren & weitere Ticketdistributionsstellen wie Fan Clubs oder Reseller im Sport-, Musik- und Kulturbereich die einfache, schnelle und sichere Ticketverwaltung per Smartphone.
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Vorteile:
- Reduzierung der No-Show´s - Steigerung des Umsatzes
- zeit- und kostensparende ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
keyper GmbH
Keßlergasse 2
2700 Wiener Neustadt
Österreich
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