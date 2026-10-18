PORR AG
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Niederlassungen
PORR SUISSE AG, Zweigniederlassung Zug
Seedorferstrasse 56
6460 Altdorf
Schweiz
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Firmensitz
PORR AG
Thalerhofstraße 88
8141 Unterpremstätten
Österreich
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Österreich
PORR AG
Pummererstrasse 17
4020 Linz
Österreich
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Österreich
PORR AG
Absberggasse 47
1100 Wien
Österreich
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Österreich
PORR AG
Lavantpark 2
9470 Sankt Paul
Österreich
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