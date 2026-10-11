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Weingut R & A Pfaffl KG

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Weingut R & A Pfaffl KG
Schulgasse 21
2100 Stetten
Österreich
+432262673423
+432262 673423-21
wein@pfaffl.at
https://pfaffl.at/
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