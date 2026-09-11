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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

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Die PÖTTINGER Entsorgungstechnik ist ein traditionelles österreichisches Familienunternehmen und führender Anbieter von Maschinen für die Wertstoff- und Entsorgungswirtschaft. Als Hersteller von Presscontainern, Schneckenverdichtern, Ident-Wiegesystemen etc. bietet das Unternehmen seinen Kunden nachhaltige und ...

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Firmensitz

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Österreich
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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