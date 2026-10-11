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Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft
Werkstraße 1-3
6230 Brixlegg
Austria
+4353376151
+4353376151205
office@montanwerke-brixlegg.com
http://www.montanwerke-brixlegg.com
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