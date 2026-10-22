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Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.

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联系方式

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总部

Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.
Kowaldstraße 2
8570 Voitsberg
奥地利
+4331422000
bauer@bauer-at.com
http://www.bauer-at.com
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