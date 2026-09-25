advantageaustria.org does not support this browser, some features and elements are not supported. Please use another browser such as Firefox, Chrome, Edge etc.
中文 (or EN)
奥地利在中国
奥地利在中国
Seitennavigation
寻找商业合作伙伴
选择行业
房地产 / 房地产管理
概况
基本情况
公司
电信
概况
基本情况
公司
建筑技术 / 室内装修
概况
公司
可再生能源
概况
基本情况
公司
建筑业
概况
公司
家具 / 室内装修
概况
基本情况
公司
交通基础设施 / 土木工程
概况
基本情况
公司
自动化
概况
基本情况
公司
出版 / 媒体 / 广告
概况
基本情况
公司
环保技术
概况
基本情况
公司
音乐 / 电影 / 娱乐
概况
基本情况
公司
最好的年代
概况
公司
时尚
概况
基本情况
公司
电子 / 电子学 / 机电一体化
概况
基本情况
公司
农业
概况
基本情况
公司
森林 / 木材产业
概况
基本情况
公司
基础设施建设 / 智能工厂
概况
基本情况
公司
化学 / 塑料
概况
基本情况
公司
纸张 / 包装
概况
基本情况
公司
建筑工程 / 建筑材料
概况
基本情况
公司
生命科学和制药
概况
基本情况
公司
能源经济
概况
基本情况
公司
艺术 / 文化
概况
基本情况
公司
矿业
概况
基本情况
公司
银行/保险
概况
基本情况
公司
工程学
概况
公司
红酒 / 啤酒 / 酒
概况
基本情况
公司
教育
概况
基本情况
公司
有机食品
概况
基本情况
公司
旅游知识/基础设施
概况
基本情况
公司
设计
概况
公司
咨询
概况
基本情况
公司
海洋产业
概况
基本情况
公司
轨道交通
概况
基本情况
公司
食品 / 软饮料
概况
基本情况
公司
健康系统和配置
概况
基本情况
公司
去奥地利旅游
概况
基本情况
公司
软件和信息技术
概况
基本情况
公司
航天工业 / 安全
概况
基本情况
公司
运动 / 闲暇时间
概况
基本情况
公司
城市技术
概况
公司
新材料 / 复合材料
概况
基本情况
公司
金属 / 加工
概况
基本情况
公司
能效 / 绿色建筑
概况
公司
物流
概况
基本情况
公司
制药技术和实验室需求
概况
基本情况
公司
服务中心
活动
新闻
服务
相关机构
奥地利驻华经济
奥地利留学
奥地利商务指南
从奥地利进口
出口至奥地利
投资奥地利
在奥地利工作
到奥地利旅游
数字和事实
您知道吗？
Fresh View 期刊
奥地利在中国
中文 (or EN)
Inhalt
Jaroona GmbH
简介
行业
软件和信息技术
联系方式
联系方式
总部
Jaroona GmbH
Wienerbergstraße 3-5 Urban Garden
1100 Wien
奥地利
+4319195041100
+4319195041101
office@jaroona.com
https://www.jaroona.com
vCard
推荐
不丹
中非共和国
丹麦
乌克兰
乌兹别克斯坦
乌干达
乌拉圭
乍得
也门
亚美尼亚
以色列
伊拉克
伊朗（伊斯兰共和国）
伯利兹
佛得角
俄罗斯联邦
保加利亚
克罗地亚
冈比亚
冰岛
几内亚
几内亚比绍共和国
列支敦士登
刚果共和国
刚果，民主共和国
利比亚
利比里亚
加拿大
加纳
加蓬
匈牙利
北马其顿
南非
博茨瓦纳
卡塔尔
卢旺达
卢森堡公国
印尼
印度
危地马拉
厄瓜多尔
厄立特里亚
古巴
台湾
吉尔吉斯斯坦
吉布提
哈撒克斯坦
哥伦比亚
哥斯达黎加
喀麦隆
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其
圣卢西亚岛
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比
圣文森特和格林纳丁斯
圣马力诺
圭亚那
坦桑尼亚联合共和国
埃及
埃塞俄比亚
基里巴斯
塔吉克斯坦
塞内加尔
塞尔维亚
塞拉利昂
塞浦路斯
塞舌尔
墨西哥
多哥
多米尼加
多米尼加共和国
委内瑞拉
孟加拉国
安哥拉
安提瓜和巴布达
安道尔
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜
尼日利亚
尼日尔
尼泊尔
巴勒斯坦
巴哈马群岛
巴基斯坦
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴拉圭
巴拿马
巴林
巴西
布基纳法索
布隆迪
希腊
帕劳群岛
帝汶-莱斯特
德国
意大利
所罗门群岛
拉脱维亚
挪威
捷克
摩尔多瓦共和国
摩洛哥
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国
斐济
斯威士兰
斯洛伐克(斯洛伐克共和国)
斯洛文尼亚
斯里兰卡
新加坡
新喀里多尼亚
新西兰
日本
智利
朝鲜，民主主义人民共和国
柬埔寨
格林纳达
格陵兰
格鲁吉亚
梵蒂冈城国
比利时
毛利塔尼亚
毛里求斯
汤加
沙特阿拉伯
法国
波兰
波斯尼亚－黒塞哥维纳
泰国
津巴布韦
洪都拉斯
海地
澳大利亚
爱尔兰
爱沙尼亚
牙买加
特立尼达和多巴哥
玻利维亚
瑙鲁
瑞典
瑞士
瓦努阿图
白俄罗斯
直布罗陀
科威特
科摩罗
科特迪瓦
科索夫
秘鲁
突尼斯
立陶宛
索马里
约旦
纳米比亚
维尔京群岛(英)
缅甸
罗马尼亚
美国
老挝人民民主共和国
肯尼亚
芬兰
苏丹
苏丹共和国
苏里南
英国
荷兰
莫桑比克
莱索托
菲律宾
萨尔瓦多
萨摩亚群岛
葡萄牙
蒙古
西班牙
贝宁
赞比亚
赤道几内亚
越南
阿塞拜疆
阿富汗
阿尔及利亚
阿尔巴尼亚
阿拉伯叙利亚共和国
阿拉伯联合酋长国
阿曼
阿根廷
韩国
马尔代夫
马拉维
马来西亚
马绍尔群岛
马耳他
马达加斯加岛
马里
黎巴嫩
黑山共和国
English
寻找商业合作伙伴
按行业查找
选择行业
建设 / 基础设施
全部行业
房地产 / 房地产管理
建筑技术 / 室内装修
建筑业
交通基础设施 / 土木工程
建筑工程 / 建筑材料
城市技术
能效 / 绿色建筑
搜索
创意产业
全部行业
建筑业
家具 / 室内装修
出版 / 媒体 / 广告
音乐 / 电影 / 娱乐
时尚
艺术 / 文化
设计
搜索
能源 / 可持续性 / 自然资源
全部行业
可再生能源
环保技术
农业
森林 / 木材产业
能源经济
矿业
能效 / 绿色建筑
搜索
食品 / 零售 / 消费品
全部行业
最好的年代
红酒 / 啤酒 / 酒
有机食品
食品 / 软饮料
运动 / 闲暇时间
搜索
工业 / 机械工程 / 材料
全部行业
电子 / 电子学 / 机电一体化
基础设施建设 / 智能工厂
化学 / 塑料
纸张 / 包装
新材料 / 复合材料
金属 / 加工
搜索
流动性
全部行业
自动化
海洋产业
轨道交通
航天工业 / 安全
物流
搜索
服务出口
全部行业
银行/保险
工程学
教育
旅游知识/基础设施
咨询
去奥地利旅游
运动 / 闲暇时间
搜索
技术
全部行业
电信
基础设施建设 / 智能工厂
软件和信息技术
航天工业 / 安全
城市技术
新材料 / 复合材料
搜索
健康
全部行业
最好的年代
生命科学和制药
健康系统和配置
制药技术和实验室需求
搜索
用关键词查找
选择行业
建设 / 基础设施
房地产 / 房地产管理
建筑技术 / 室内装修
建筑业
交通基础设施 / 土木工程
建筑工程 / 建筑材料
城市技术
能效 / 绿色建筑
创意产业
建筑业
家具 / 室内装修
出版 / 媒体 / 广告
音乐 / 电影 / 娱乐
时尚
艺术 / 文化
设计
能源 / 可持续性 / 自然资源
可再生能源
环保技术
农业
森林 / 木材产业
能源经济
矿业
能效 / 绿色建筑
食品 / 零售 / 消费品
最好的年代
红酒 / 啤酒 / 酒
有机食品
食品 / 软饮料
运动 / 闲暇时间
工业 / 机械工程 / 材料
电子 / 电子学 / 机电一体化
基础设施建设 / 智能工厂
化学 / 塑料
纸张 / 包装
新材料 / 复合材料
金属 / 加工
流动性
自动化
海洋产业
轨道交通
航天工业 / 安全
物流
服务出口
银行/保险
工程学
教育
旅游知识/基础设施
咨询
去奥地利旅游
运动 / 闲暇时间
技术
电信
基础设施建设 / 智能工厂
软件和信息技术
航天工业 / 安全
城市技术
新材料 / 复合材料
健康
最好的年代
生命科学和制药
健康系统和配置
制药技术和实验室需求