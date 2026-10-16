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TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.

简介
标识

TELE Haase Steuergeraete 提供电子制造服务，可以满足客户的不同需求。量身定制，体验奥地利品质。

行业

联系方式

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总部

TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.
Vorarlberger Allee 38
1230 Wien
奥地利
+431614740
+43161474100
info@tele-haase.at
https://www.tele-online.com
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