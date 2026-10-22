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Wastewater Solutions Group GmbH

简介
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总部位于奥地利的Wastewater Solutions Group成立于 2009 年，为军事和国防行业提供大型流动水、废水和污泥处理解决方案，处于行业领先地位。

行业

联系方式

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总部

Wastewater Solutions Group GmbH
Weinholdstraße 33/1. OG Nord
8010 Graz
奥地利
+43720850100–0
+43720850100–10
office@wastewater.at
http://www.wastewater.at
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